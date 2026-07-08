Sortie nature L’appel Sauvage Maison de la chauve souris Kernascléden

jeudi 9 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Kernascléden

Sortie nature L’appel Sauvage

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20

Partez en forêt le long du Scorff avec notre guide nature et menez une enquête pour découvrir le monde insoupçonné qui vous entoure !

Pensez à réserver ! .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Sortie nature L’appel Sauvage Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56