Sortie nature L’appel Sauvage Maison de la chauve souris Kernascléden
jeudi 9 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden
Informations pratiques
Kernascléden
Sortie nature L’appel Sauvage
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20
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Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Sortie nature L’appel Sauvage Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56
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