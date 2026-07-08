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AGENDA · Kernascléden

Sortie nature L’appel Sauvage Maison de la chauve souris Kernascléden

jeudi 9 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison de la chauve souris
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
56540 Kernascléden
Département
Morbihan
Tarif

Kernascléden

Sortie nature L’appel Sauvage

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20

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Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Sortie nature L’appel Sauvage Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56

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