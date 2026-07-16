Nuit de la photographie, Théâtre de verdure – Colline des Mourgues, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Nuit de la photographie Samedi 18 septembre 2027, 20h00 Théâtre de verdure – Colline des Mourgues Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-18T20:00:00+02:00 – 2027-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2027-09-18T20:00:00+02:00 – 2027-09-18T23:00:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

Nuit de la photographie

La colline des Mourgues devient, le temps d’une soirée, un grand écran à ciel ouvert.

Après plusieurs mois de collecte photographique menée tout au long de l’année, nous vous invitons à découvrir une sélection d’images réalisées sur le territoire et par ses habitants lors d’une projection exceptionnelle au théâtre de verdure de la colline des Mourgues à Villeneuve lez Avignon.

Paysages, scènes de vie, regards documentaires, instants du quotidien ou visions plus personnelles composeront cette traversée photographique collective projetée sur écran géant en plein air.

Rendez-vous au théâtre de verdure de la colline des Mourgues pour partager cette nuit de la photographie, entre images, rencontres et panorama nocturne sur la ville.

Théâtre de verdure – Colline des Mourgues 15 rue de Montolivet Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490274928 https://www.villeneuvelezavignon.com/vivre-a-villeneuve-lez-avignon/agir/la-nature-en-ville/colline-des-mourgues/ https://www.facebook.com/villeneuvelezavignon/;http://nstagram.com/villeneuve_lez_avignon/;https://www.linkedin.com/company/villeneuve-lez-avignon/posts/?feedView=all Ancien jardin d’agrément du palais du marquis de Montanègues, il devient au 18e s. propriété des sœurs de l’Hospice et devient un lieu de recueillement et de production vivrière.

Situé au cœur du centre historique, le jardin est devenu un superbe parc public de près de 7 hectares planté de pins couchés par le mistral, chênes et autres espèces des garrigues méditerranéennes.

Sillonnée de sentiers et chemins, protégée du ruissellement par des terrasses en murs pierres de sèches, elle offre au promeneur des vues et un panorama exceptionnels sur la vieille ville, la tour Philippe le Bel, le palais des Papes, ainsi qu’Avignon et ses abords.

La Colline des Mourgues fait l’objet depuis quelques années d’un travail de mise en valeur et de restauration dont un magnifique théâtre de verdure qui a vu le jour en mai 2003. Edifiés en pierres, les gradins s’ouvrent sur le paysage tel un théâtre grec.

Il y accueille depuis quelques années, le festival de danse de la ville ainsi que des projections en plein air. En bus

Depuis Avignon: lignes 5 (arrêt Office de tourisme) et 16 (arrêt Général Leclerc)

En voiture

Parkings à disposition :

– Place Charles-David

– Boulodrome

– Chartreuse

– Vailhen

A vélo : velopop en libre service 7j/7 24h/24

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

© Ville de Villeneuve lez Avignon