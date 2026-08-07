Informations pratiques

Limoges

Nuit de la recherche 2026

2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 00:00:00

Date(s) :

2026-09-25

L’Université de Limoges organise, en collaboration avec Récréasciences, la Nuit de la Recherche ne soirée d’exception où la science se fait ludique, insolite et accessible ! Une centaine de chercheurs de toutes disciplines interviendront au cours de la soirée. Au programme, plus de 20 animations conçues pour mêler découverte scientifique et amusement.Des expériences inattendues Siestes scientifiques, conférences dans le noir et défis ludiques pour tester vos connaissances.

Interactivité et jeux Tournez Méninges !, l’Imposteur et le speed searching pour délier les langues et aiguiser l’esprit.

Le Scientibus le bus itinérant des sciences sera présent pour des expériences ludiques.

Direct TV Canalsup, la web TV de l’Université de Limoges, animera une émission en direct avec des reportages depuis les autres villes de Nouvelle-Aquitaine. .

2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Nuit de la recherche 2026

L’événement Nuit de la recherche 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Limoges Métropole