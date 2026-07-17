Nuit de la Recherche, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges

Informations pratiques

Nuit de la Recherche Vendredi 25 septembre, 18h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Haute-Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

L’Université de Limoges organise, en collaboration avec Récréasciences, la Nuit de la Recherche.

Préparez-vous pour une soirée d’exception où la science se fait ludique, insolite et entièrement accessible ! Rejoignez une centaine de chercheurs passionnés pour une exploration interactive des savoirs, conçue pour émerveiller petits et grands.

Plus de 20 animations au programme :

Des expériences inattendues : Siestes scientifiques, conférences dans le noir et défis ludiques pour tester vos connaissances.

Interactivité et jeux : Tournez Méninges !, l’Imposteur et le « speed searching » pour délier les langues et aiguiser l’esprit.

Le Scientibus : le bus itinérant des sciences sera présent pour des expériences ludiques.

Direct TV : Canalsup, la web TV de l’Université de Limoges, animera une émission en direct avec des reportages depuis les autres villes de Nouvelle-Aquitaine.

Et pour les petits creux, restauration possible sur place (foodtruck).

Réservation gratuite conseillée – certaines animations doivent être réservées sur place (pour des raisons de capacité).

Un événement régional fédérateur

Cet événement déployé sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine s’appuie sur un partenariat solide entre les 4 Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle et les 6 universités de Nouvelle-Aquitaine, soutenu par le Conseil Régional. Ensemble, ils proposent une collaboration ambitieuse autour d’un projet fédérateur, mettant en lumière les travaux et les parcours des acteurs régionaux de la recherche.

En Creuse et en Corrèze : profitez de conférences sur l’économie durable le 24 septembre à Guéret et sur l’astrophysique le 25 septembre à Tulle (entrée libre et gratuite). En amont des chercheurs viendront présenter leur métier dans les établissements scolaires de ces deux* départements.

Bibliothèque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, Limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nuit-de-la-recherche-2026 »}]

Rejoignez une centaine de chercheurs passionnés pour une exploration interactive des savoirs, conçue pour émerveiller petits et grands.

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