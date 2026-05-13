« Nuit » d’Edgar Hilsenrath. Lecture théâtralisée par Bastien Bouillon Samedi 23 mai, 20h00 Mémorial de la Shoah Paris

250 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Traduit de l’allemand par Jörg Stickan et Sacha Zilberfarb, Le Tripode, 2014.

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Edgar Hilsenrath.

« Nuit » est le point de départ de l’œuvre d’Edgar Hilsenrath (1926-2018) qui s’inspire de sa propre histoire et du ghetto ukrainien où il a passé quatre ans, entre 1941 et 1945. Dans un style mécanique, concis, halluciné et quasiment cinématographique, le roman raconte l’histoire de Ranek qui, au fil des jours, tente de survivre dans le ghetto de Prokov. Les personnages sont réduits à des ombres… comme s’ils n’avaient plus ni âme ni corps. Pourtant, dans ce brouillard permanent, surnagent des éléments de vie : la faim, le froid, les scènes d’amour hâtives ou d’accouchement au milieu du ghetto montrent que l’humanité demeure. Censuré en Allemagne pendant vingt ans, Nuit est aujourd’hui considéré comme le chef-d’œuvre de l’écrivain juif allemand.

Accompagné par Louise Bouillon Holt, musicienne et comédienne, Azeddine Benamara, musicien et Tristan Chevalier, musicien.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004, Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France 01 42 77 44 72 https://www.memorialdelashoah.org/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 42 77 44 72 »}] Bus : 67, 69, 76, 96 Métro : Ligne 1 : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville ou Ligne 7 : Pont-Marie Parcs de stationnement souterrain : Pont Marie (48 rue de l’Hôtel de Ville), Paris 4e Baudoyer (place Baudoyer), Paris 4e Lobau (rue Lobau) Facilités d’accès pour le public handicapé

Spectacle « Nuit » d’Edgar Hilsenrath

©DR