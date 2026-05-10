Nuit des musées 2026 au mahJ : Prémices par Tami Notsani Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris

Prémices Pour célébrer cet événement lié au cycle de la nature, l’artiste Tami Notsani propose au visiteur de confectionner sa couronne de fleurs de saison en fonction de leurs couleurs et de leurs symboliques puis de se faire photographier avec sa création, créant ainsi une série de portraits témoignant de ce moment collectif en résonance avec la saison des premières récoltes.

Au lendemain de la fête de Chavouot, l’artiste Tami Notsani interroge les thèmes de l’identité, la transmission et l’intime.

Chavouot, la fête des Semaines qui célèbre le don de la Torah aux Hébreux, est également ancrée dans le calendrier agricole et marque la saison des moissons.

De 18h à 19h : restitution du projet « La classe, l’œuvre ! »

Les élèves de CE2 de l’école Marcelle Guillemot (Paris) deviennent « médiateurs d’un soir » et présentent au public leurs œuvres inspirées de la nature et du cycle des saisons .

De 19h à 21h30 : atelier Prémices avec Tami Notsani

Cinq ateliers Prémices : 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h (durée : 1/2h à 3/4h)

L’inscription se fait en ligne (sur le site du mahJ) et le soir même, sur place, un quart d’heure avant l’activité (nombre de places limité).

La collection permanente du mahJ

Gratuite sans réservation

Le parcours permanent présente une collection de premier plan sur le judaïsme européen et du pourtour de la Méditerranée, de l’Antiquité à nos jours. Celle-ci comprend des objets de culte, manuscrits, textiles, documents uniques sur l’affaire Dreyfus, œuvres de peintres de l’École de Paris et d’artistes contemporains. Notamment, ne pas manquer en ce moment les accrochages :

>Deux salles consacrées à l’Ecoles de Paris dans les collections

Prêts exceptionnels du Centre Pompidou d’œuvres d’Amedeo Modigliani et de Chaïm Soutine présentées avec le fonds du mahJ. >Itinéraires d’œuvres spoliées. Diane Esmond et Fédor Löwenstein >Pascal Monteil, Quand tout ailleurs si bien s’effondre

Une broderie monumentale !

Exposition temporaire : Chaïm Kaliski. Jim d’Etterbeek

Gratuite sans réservation

Double graphique de l’artiste, Jim d’Etterbeek est le titre d’une monumentale œuvre dessinée sur l’Occupation à Bruxelles. Son auteur, Chaïm Kaliski (1929-2015) fut à jamais marqué par la Shoah.

La nuit tombée, la magie des œuvres opère, le musée s’anime et se découvre autrement. L’occasion rêvée d’en arpenter les salles entre amis ou en famille pour admirer les collections avec un regard nouveau ! L’artiste Tami Notsani propose aussi des ateliers.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h00 à 23h00

gratuit

Plusieurs possibilités :

Accès sur réservation aux ateliers Prémices, dans la limite des places disponibles. Inscription sur mahJ.org ou sur place, un quart d’heure avant l’activité.

Entrée libre dans la collection permanente et dans l’exposition « Chaïm Kailiski. Jim d’Etterbeek ».

Entrée payante dans « Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions ».

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris

https://www.mahj.org/fr/programme/nuit-europeenne-des-musees-2026-31679 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/



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