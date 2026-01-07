Nuit des Musées au muséum d’histoire naturelle de Blois Blois
Nuit des Musées au muséum d’histoire naturelle de Blois Blois samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées au muséum d’histoire naturelle de Blois
Les Jacobins Blois Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Nuit des musées au muséum d’histoire naturelle de Blois
Nuit des musées au muséum d’histoire naturelle de Blois. Rendez-vous au Muséum pour une ambiance nocturne accompagnée de jeux et de quiz pour toutes les générations ! Exposition Le Blésois, carrefour de régions naturelles , À la lueur de votre lampe de poche, découvrez notre exposition permanente sur les milieux naturels de la région Centre–Val de Loire. Exposition temporaire La biodiversité, c’est la vie c’est notre vie . Au fil de ses panneaux très illustrés, l’exposition vous invite à prendre connaissance de la définition de la diversité biologique, de son utilité et des causes sous-jacentes de sa dégradation. Elle met l’accent sur les rôles essentiels que joue la biodiversité dans le bien-être humain et le maintien de la vie sur Terre. .
Les Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Museum Night at the Blois Natural History Museum
L’événement Nuit des Musées au muséum d’histoire naturelle de Blois Blois a été mis à jour le 2026-01-07 par ADT41