Nuit des Musées au muséum d’histoire naturelle de Blois Blois

Nuit des Musées au muséum d’histoire naturelle de Blois

Les Jacobins Blois Loir-et-Cher

Nuit des musées au muséum d’histoire naturelle de Blois

Nuit des musées au muséum d’histoire naturelle de Blois. Rendez-vous au Muséum pour une ambiance nocturne accompagnée de jeux et de quiz pour toutes les générations ! Exposition Le Blésois, carrefour de régions naturelles , À la lueur de votre lampe de poche, découvrez notre exposition permanente sur les milieux naturels de la région Centre–Val de Loire. Exposition temporaire La biodiversité, c’est la vie c’est notre vie . Au fil de ses panneaux très illustrés, l’exposition vous invite à prendre connaissance de la définition de la diversité biologique, de son utilité et des causes sous-jacentes de sa dégradation. Elle met l’accent sur les rôles essentiels que joue la biodiversité dans le bien-être humain et le maintien de la vie sur Terre. .

Les Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 21 00

English :

Museum Night at the Blois Natural History Museum

