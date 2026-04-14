Nuit des Musées, Musée des écoles, Lille
Nuit des Musées, Musée des écoles, Lille samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées Samedi 23 mai, 19h30 Musée des écoles Nord
Gratuit – inscription : museedesecoleslille@free.fr – Par tranches horaires : 19H30 à 20H00 – 20H00 à 20H30 – 20H30 à 21H15 – 21H15 à 22H00 – 22H00 à 22H45 – 22H45 à 23H30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Au musée des écoles, la nuit, c’est insolite !
Vraie machine à remonter le temps.
Atmosphère de cire et d’encre.
Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens !
Dictée à la plume et à la bougie, Expo de jeux d’ombre avec des dessins de Benjamin Rabier, Jeux d’ombres de monuments, La boîte à mystère, Objets insolites
Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « museedesecoleslille@free.fr »}]
La nuit, c’est insolite ! Vraie machine à remonter le temps Nostalgie ! Dictée à la bougie, Expo de jeux d’ombre des dessins de Benjamin Rabier, Jeux d’ombres de monuments, Boîte à mystères. nuit des musées école d’autrefois
Guy Pioda
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