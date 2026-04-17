Nuit des Musées rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Nuit des Musées

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un temps de (re)découverte du musée, en soirée. Partagez les coups de cœur des Amis du musée, Démonstration de fabrication de chaussures avec l’ACCRP, jeu enquête Vol au musée de la Chaussure , restitution de nombreux projets scolaires…

.

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 86 musee@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A time to (re)discover the museum, in the evening. Share the favorites of the Friends of the Museum, a shoe-making demonstration with the ACCRP, a Theft from the Shoe Museum game, and the results of numerous school projects…

L’événement Nuit des Musées Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme