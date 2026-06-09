Nuit Electro • cosmic edition Ploeren
Nuit Electro • cosmic edition Ploeren samedi 14 novembre 2026.
Ploeren
Nuit Electro • cosmic edition
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
La Nuit Électro revient au Domaine le Mezo.
Le 14 novembre 2026, quatre DJ et productrices prennent possession du dancefloor pour une nuit aux vibrations cosmiques. Des basses profondes de Claude-Emmanuelle aux vagues hypnotiques de Flora, de la techno flamboyante d’ULTRANÖUK aux rythmes imprévisibles de Bernadette. .
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
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English :
L’événement Nuit Electro • cosmic edition Ploeren a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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