Ploeren

Nuit Electro • cosmic edition

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

La Nuit Électro revient au Domaine le Mezo.

Le 14 novembre 2026, quatre DJ et productrices prennent possession du dancefloor pour une nuit aux vibrations cosmiques. Des basses profondes de Claude-Emmanuelle aux vagues hypnotiques de Flora, de la techno flamboyante d’ULTRANÖUK aux rythmes imprévisibles de Bernadette. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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English :

L’événement Nuit Electro • cosmic edition Ploeren a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56