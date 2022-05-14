Nuit européenne des musées – 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Nuit européenne des musées – 2022 Samedi 14 mai 2022, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

accès gratuit, contremarques à retirer pour le planétarium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-05-14T18:00:00+02:00 – 2022-05-14T23:59:00+02:00

Fin : 2022-05-14T18:00:00+02:00 – 2022-05-14T23:59:00+02:00

Les expositions permanentes ainsi que l’exposition temporaire Banquet sont accessibles gratuitement.

Le planétarium est accessible gratuitement, avec des contremarques, à 20h et 22h La Lune entre Terre et Ciel, à 21h et 23h Le Ciel au Moyen-âge.

Les offres enfants (Cités des enfants 2/7 ans et 5/12 ans, Fragile) la Bibliothèque, le CN2, l’Argonaute et les cinémas sont fermés.

Les vestiaires seront fermés.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Cité ouvre gratuitement ses portes de 18h à minuit. Nuit musées

Remy-Pierre Ribière