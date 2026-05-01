Brioude

Nuit européenne des musées à Brioude

centre-ville Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai 2026, à partir de 18h, Brioude participera à la Nuit européenne des musées avec un programme riche et varié réunissant sept lieux culturels de la ville autour d’un événement commun.

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centre-ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 communication@ville-brioude.fr

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English :

On Saturday May 23, 2026, starting at 6pm, Brioude will be taking part in European Museum Night, with a rich and varied program bringing together seven of the town?s cultural venues for a joint event.

L’événement Nuit européenne des musées à Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne