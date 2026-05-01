Nuit européenne des musées à Brioude Brioude
Nuit européenne des musées à Brioude Brioude samedi 23 mai 2026.
Brioude
Nuit européenne des musées à Brioude
centre-ville Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai 2026, à partir de 18h, Brioude participera à la Nuit européenne des musées avec un programme riche et varié réunissant sept lieux culturels de la ville autour d’un événement commun.
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centre-ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 communication@ville-brioude.fr
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English :
On Saturday May 23, 2026, starting at 6pm, Brioude will be taking part in European Museum Night, with a rich and varied program bringing together seven of the town?s cultural venues for a joint event.
L’événement Nuit européenne des musées à Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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