Nuit européenne des musées au Site-mémorial du Camp des Milles, Site-mémorial du Camp des Milles, Aix-en-Provence

Nuit européenne des musées au Site-mémorial du Camp des Milles Samedi 23 mai, 20h00 Site-mémorial du Camp des Milles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Nuit européenne des musées – 22e édition

Samedi 23 mai 2026 | De 20h à 1h15 | Site-mémorial du Camp des Milles

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le Site-mémorial du Camp des Milles vous propose une soirée immersive et inédite, placée sous le signe de la démocratie.

La visite se déroulera en deux temps :

Lors des visites guidées, les médiateurs du Site-mémorial vous feront d’abord découvrir les conditions de vie des personnes internées et comment une société peut basculer vers le pire. La visite sera enrichie de lectures de textes et de temps musicaux, avec la participation exceptionnelle d’Alexandra Curti, chanteuse lyrique. Car dans cette nuit abyssale qu’est la Shoah, des étincelles d’humanité ont surgi : les actes de résistance de femmes et d’hommes qui refusèrent de céder aux ordres du gouvernement de Vichy seront mis en lumière.

Dans un second temps, à la lueur de lampes de poche, vous découvrirez la Salle des Peintures Murales, ornée d’immenses peintures colorées et ironiques réalisées par les internés. Exceptionnellement, la salle « Mon Rêve », aux œuvres murales peintes par des artistes internés, vous sera également dévoilée.

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Informations pratiques

• Entrée libre — visites guidées sur réservations et visites libres gratuites (en français)

• De 20h à 1h15 (dernière entrée à 23h).

• Sur réservation

• En bus : Ligne 4 – depuis Aix (Rotonde), arrêt Gare des Milles

• En voiture : à 5 min d’Aix-en-Provence (D9) – à 15 min de Marseille (A51) – Parking gratuit face au Site-mémorial

• En train : Gare TER d’Aix-en-Provence, puis bus depuis l’arrêt Rotonde

+ d’informations : 04 42 39 17 11 ⎟accueil@campdesmilles.org

Site-mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13290 Aix en Provence – Les Milles Aix-en-Provence 13290 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 39 17 11 http://www.campdesmilles.org/ https://www.facebook.com/www.campdesmilles.org;https://twitter.com/campdesmilles;https://www.instagram.com/campdesmilles/;http://www.campdesmilles.org/pourlademocratie/ [{« link »: « mailto:accueil@campdesmilles.org »}] UNE AMBITION : RENDRE L’HISTOIRE UTILE AU PRÉSENT

Le Camp des Milles, situé entre Aix-en-Provence et Marseille, est aujourd’hui le seul grand

camp français d’internement et de déportation (1939-1942) encore intact. À partir de son

histoire douloureuse, la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation a réalisé un

travail scientifique pluridisciplinaire novateur, s’appuyant sur l’histoire de la Shoah et d’autres

génocides, et destiné à nourrir son action de mémoire et d’éducation citoyenne. Parking , aménagements pour personne à mobilité réduite

Nuit européenne des musées – 22e édition

©FDCDM