Nuit Européenne des Musées Muséum Auxerre
Nuit Européenne des Musées Muséum Auxerre samedi 23 mai 2026.
Auxerre
Nuit Européenne des Musées
Muséum 5, boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Muséum ouvre ses portes en soirée. Exposition, visite guidée, atelier…. vous seront proposés tout au long de la soirée.
Le temps d’une soirée, laissez-vous surprendre et explorer les musées d’Auxerre (musée Leblanc-Duvernoy, Salle Davout d’Eckmühl et Abbaye Saint-Germain) autrement. .
Muséum 5, boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
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English : Nuit Européenne des Musées
L’événement Nuit Européenne des Musées Auxerre a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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