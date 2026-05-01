Nuit Européenne des Musées Muséum Auxerre

Auxerre

Nuit Européenne des Musées

Muséum 5, boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Muséum ouvre ses portes en soirée. Exposition, visite guidée, atelier…. vous seront proposés tout au long de la soirée.

Le temps d’une soirée, laissez-vous surprendre et explorer les musées d’Auxerre (musée Leblanc-Duvernoy, Salle Davout d’Eckmühl et Abbaye Saint-Germain) autrement. .

Muséum 5, boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Auxerre a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)