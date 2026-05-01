Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne

Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne

Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne samedi 23 mai 2026.

Adresse : 9 Avenue des Fils Fouquaud

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 6 6 Tarif réduit

Chef-Boutonne

Nuit Européenne des musées

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

19h30 Banquet tiré du sac
21h00 visite du château insolite et ludique dans le noir   .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31  chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois

À voir aussi à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres)