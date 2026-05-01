Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne
Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne samedi 23 mai 2026.
Chef-Boutonne
Nuit Européenne des musées
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
19h30 Banquet tiré du sac
21h00 visite du château insolite et ludique dans le noir .
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English :
L’événement Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois
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