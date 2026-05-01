Chef-Boutonne

Nuit Européenne des musées

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

19h30 Banquet tiré du sac

21h00 visite du château insolite et ludique dans le noir .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English :

L’événement Nuit Européenne des musées Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois