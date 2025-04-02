Nuit européenne des musées Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Nuit européenne des musées

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Comme chaque année le musée de la Loire s’habille de lumière pour la Nuit européenne des musées et vous accueille gratuitement de 19h30 à 23h.

Cet évènement européen constitue un temps fort incontournable de la vie du musée, il est également unique en son genre car il offre à tous la possibilité de découvrir les collections entre chiens et loups, à l’heure aussi où tous les chats sont gris ! Justement cette année, l’exposition ARTnimal formera comme un totem pour tous les noctambules, simples curieux, habitués des expositions ou sensibles à l’art. L’occasion d’une découverte vespérale des œuvres rassemblées qui témoignent de l’évolution du rapport que l’Homme a entretenu avec le règne animal.

La compagnie bisontine Les animaux de la compagnie proposera une balade animale, invitant les spectateurs à se mettre à l’affût de l’apparition de nos voisins de tous poils dans les couloirs du musée. Elle fera résonner de ses boyaux et ses panses (instruments à cordes, cornemuses et cordes vocales) l’exposition ARTnimal aux sons des traditions orales du Centre France pour faire sentir le temps d’avant les machines où la musique rythmait un temps de travail en lien avec l’animal.

Lors de cette même nuit vous pourrez enfin répondre favorablement à l’invitation des élèves de 5ème du collège Tillier de Cosne-Cours-sur-Loire dans le cadre du dispositif conjoint, Education Nationale et Ministère de la Culture, La classe, l’œuvre ! . Ils vous attendent… ils ont concocté rien que pour vous un jeu à indices dans l’exposition.

Alors, laissez-vous emporter par la magie d’une nuit au musée ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)