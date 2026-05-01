Nuit Européenne des Musées La Classe, l’œuvre ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Nuit Européenne des Musées La Classe, l’œuvre ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 23 mai 2026.
Valréas
Nuit Européenne des Musées La Classe, l’œuvre !
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du programme éducatif du ministère de la Culture, venez découvrir les haïkus des apprentis artistes de l’école Marcel Pagnol de Valréas. Ils vous présenteront eux-mêmes leurs créations !
Les productions resteront exposées jusqu’au 7 juin.
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
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English :
As part of the French Ministry of Culture’s educational program, come and discover the haikus created by apprentice artists at Marcel Pagnol school in Valréas. They’ll be presenting their creations to you themselves!
The works will remain on display until June 7.
L’événement Nuit Européenne des Musées La Classe, l’œuvre ! Valréas a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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