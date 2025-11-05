Nuit Européenne des Musées

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les musées de Limoges ouvrent gratuitement leurs portes jusqu’à minuit. Au programme de la Nuit des musées 2026 à Limoges, retrouvez des collections du musée ainsi que les expositions temporaires qui font l’actualité des expositions à Limoges. À l’occasion de la Nuit des Musées, redécouvrez les richesses des musées de la ville de manière ludique ou insolite grâce aux visites guidées, visites libres, escape game ou parcours à thème. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

