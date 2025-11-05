Nuit Européenne des Musées Limoges
Nuit Européenne des Musées Limoges samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées
Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les musées de Limoges ouvrent gratuitement leurs portes jusqu’à minuit. Au programme de la Nuit des musées 2026 à Limoges, retrouvez des collections du musée ainsi que les expositions temporaires qui font l’actualité des expositions à Limoges. À l’occasion de la Nuit des Musées, redécouvrez les richesses des musées de la ville de manière ludique ou insolite grâce aux visites guidées, visites libres, escape game ou parcours à thème. .
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Nuit Européenne des Musées
German : Nuit Européenne des Musées
Italiano :
Espanol : Nuit Européenne des Musées
L’événement Nuit Européenne des Musées Limoges a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Limoges Métropole