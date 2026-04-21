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Nuit Européenne des Musées Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar

Nuit Européenne des Musées Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar samedi 23 mai 2026.

Lieu : Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome

Adresse : Aérodrome de Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 1 1 €

Montélimar

Nuit Européenne des Musées

Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – – 1 EUR

1 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous donnons rendez-vous pour profiter d’une expérience immersive où art, musique et surprises se mêlent pour une aventure culturelle inoubliable.
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Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49  contact@meacmtl.com

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English :

For European Museum Night, we invite you to enjoy an immersive experience where art, music and surprises combine for an unforgettable cultural adventure.

L’événement Nuit Européenne des Musées Montélimar a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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