Nuit européenne des Musées, Musée – château comtal, Boulogne-sur-Mer

Nuit européenne des Musées Samedi 23 mai, 18h00 Musée – château comtal Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Musée – château comtal 2 rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La nuit européenne des musées se déroule le samedi 23 mai 2026.