Nuit européenne des Musées, Musée – château comtal, Boulogne-sur-Mer
Nuit européenne des Musées, Musée – château comtal, Boulogne-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des Musées Samedi 23 mai, 18h00 Musée – château comtal Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.
Musée – château comtal 2 rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
La nuit européenne des musées se déroule le samedi 23 mai 2026.
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Yog’ART, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 15 avril 2026
- Opium du Peuple Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- Raconte-moi une histoire, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- OPIUM DU PEUPLE Carré Sam Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026