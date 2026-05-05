Nuit européenne des musées – Quand les élèves deviennent médiateurs d’un soir, Musée – château comtal, Boulogne-sur-Mer

Nuit européenne des musées – Quand les élèves deviennent médiateurs d’un soir Samedi 23 mai, 19h00 Musée – château comtal Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Après plusieurs mois de travail avec des artistes professionnels, ils partagent leurs créations avec le public — le musée devient, le temps d’une soirée, une scène vivante.

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais dans le cadre de son Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA).

Résonances arctiques — de 19h à 21h

Les élèves de l’école primaire Leuliette-Eurvin (Boulogne-sur-Mer) ont exploré les cultures du Grand Nord américain à travers les collections arctiques du musée. Accompagnés de la chorégraphe Lilli Garcia Gomez et du percussionniste-compositeur Frédéric Gregson, ils font résonner ces œuvres par le mouvement et la musique. Une invitation à réveiller les formes, à incarner les légendes, à transformer le musée en territoire d’histoires.

Le Salon des refusés — de 19h à 21h

Des élèves des collèges Albert Camus (Outreau) et Roger Salengro (Saint-Martin-Boulogne) ont donné une seconde vie aux objets non retenus dans le projet 200 objets pour 200 ans du musée. Avec l’artiste plasticienne Anaïs Marion, ils ont inventé l’histoire d’une civilisation disparue, dont ces objets seraient les seuls vestiges. La création vidéo — un jeu d’ombres et de lumières — interroge avec malice le vrai et le faux à l’ère des fake news.

Tout au long de la soirée, des médiateurs culturels circulent dans les salles pour échanger avec le public autour des œuvres. L’exposition temporaire Comme un reflet d’opale — Fenêtres ouvertes sur le Boulonnais est également à (re)découvrir. Jusqu’en janvier 2027, elle explore ce territoire entre mer, dunes et bocages vu par les artistes et écrivains depuis le XIXe siècle.

Musée – château comtal 2 rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Temps fort de la soirée : de 19h à 21h, des classes boulonnaises investissent les salles du musée dans le cadre de l’opération nationale « La classe, l’œuvre ! »