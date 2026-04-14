Tours

Nuit européenne des musées

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la nuit européenne des musées, accédez librement au centre d’art de 19h à minuit.

À l’occasion de la nuit européenne des musées, accédez librement au centre d’art de 19h à minuit.

L’équipe de médiateur·rices du CCC OD se mobilise pour vous accompagner dans votre découverte des installations visuelles de Suzanne Lafont, de la pratique du collage d’Éléonore False, des créations autour de la figure des Vénus anatomiques du duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.

À 20h30 et 21h15, le groupe de perfectionnement en danse contemporaine InspiR’ (chorégraphe Justine Demeulemeester) de la MJC de Joué-lès-Tours activera l’exposition Breaking free de Lieven De Boeck avec une chorégraphie originale.

Attention fermeture du centre d’art entre 18h et 19h .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

For European Museum Night, visit the art center from 7pm to midnight.

L’événement Nuit européenne des musées Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37