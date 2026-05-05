Nuit européenne des musées – un joyeux voyage sur les bancs de l’école, École-Musée, Boulogne-sur-Mer

Nuit européenne des musées – un joyeux voyage sur les bancs de l’école Samedi 23 mai, 18h00 École-Musée Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

À l’École-Musée — un joyeux voyage sur les bancs de l’école

Dès 18h, l’École-Musée ouvre ses salles et son jardin pour une déambulation libre et sensorielle. Les visiteurs sont invités à observer, écouter, sentir — et même goûter, avec une dégustation de jus de fruits et gâteaux issus de producteurs locaux. Des médiateurs sont disponibles pour présenter des objets insolites comme la ronéo à alcool ou une insolite carte en relief dite « la tâche noire ».

Atelier : Passe ton certif’ — dès 15 ans (réservation conseillée)

Plume métallique en main, les participants sont invités à se glisser dans la peau des écoliers d’antan en relevant une épreuve du Certificat d’études primaires — examen emblématique qui a rythmé la scolarité française pendant plus d’un siècle. Un moment décalé, convivial, pour tester ses connaissances et partager un bout d’histoire collective.

L’exposition temporaire De Gayole à Branly : Histoire d’un lycée est également accessible lors de la soirée. À l’occasion des 60 ans du lycée Édouard-Branly, l’École-Musée retrace, à travers archives et témoignages, la mémoire d’un établissement qui a marqué des générations de Boulonnais.

École-Musée 2, rue de l’Ancien Rivage 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Samedi 23 mai, les musées participent à la Nuit européenne des musées. Au programme : performances d’élèves, expositions à (re)découvrir, ateliers participatifs et déambulations nocturnes.