Nuit européennes des musées 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre
Nuit européennes des musées 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre samedi 23 mai 2026.
Nuit européennes des musées 2026 à l’Abbaye Saint-Germain
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’Abbaye Saint-Germain vous ouvre ses portes jusqu’à minuit.
Cette année venez explorer l’univers de la céramique ! En lien avec l’exposition “De terre et de feu. 4000 ans de céramique dans l’Yonne”, de nombreuses animations seront proposées. Venez notamment rencontrer Frédérick Gautier, designer artiste céramiste, qui vous convie à un atelier géant pour une expérience de modelage inspirée par les lieux ! .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Nuit européennes des musées 2026 à l’Abbaye Saint-Germain Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)