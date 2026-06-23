Nuit internationale de la chauve-souris Amphi Sens
Nuit internationale de la chauve-souris Amphi Sens vendredi 10 juillet 2026.
Sens
Nuit internationale de la chauve-souris
Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La soirée se déroule en ateliers libres à partir de 18h30, puis d’une conférence à 20h et enfin une balade dans le Parc de la Ballastière pour écouter les chauves-souris à 21h. .
Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 89 08 o.pailloncy@grand-senonais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit internationale de la chauve-souris
L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Yoga au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens 30 juin 2026
- Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens 1 juillet 2026
- Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens 1 juillet 2026
- Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 1 juillet 2026
- Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens 1 juillet 2026