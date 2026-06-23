Nuit internationale de la chauve-souris Amphi Sens

Sens

Nuit internationale de la chauve-souris

Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La soirée se déroule en ateliers libres à partir de 18h30, puis d’une conférence à 20h et enfin une balade dans le Parc de la Ballastière pour écouter les chauves-souris à 21h. .

Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 89 08 o.pailloncy@grand-senonais.fr

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English : Nuit internationale de la chauve-souris

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais