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Nuit internationale de la chauve-souris Amphi Sens

Nuit internationale de la chauve-souris Amphi Sens vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Amphi
Adresse
90 Rue Victor Guichard
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Nuit internationale de la chauve-souris

Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

La soirée se déroule en ateliers libres à partir de 18h30, puis d’une conférence à 20h et enfin une balade dans le Parc de la Ballastière pour écouter les chauves-souris à 21h.   .

Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 89 08  o.pailloncy@grand-senonais.fr

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English : Nuit internationale de la chauve-souris

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais

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