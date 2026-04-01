Nuit (ludique) des Musées Rue de la Porte du Croux Nevers

Nevers

Nuit (ludique) des Musées

Rue de la Porte du Croux Porte du Croux Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 22:30:00

Date(s) :

2026-04-23

La nuit européenne des Musées 2026 session jeux de société sur l’Histoire et animation Loups-Garous

Dans le cadre de la nuit des Musées, l’association De Cartes et de Dés vous propose diverses animations gratuites au sein du Musée archéologique dans la Porte du Croux, le samedi 23 mai 2026, de 20h à 22h30

– Une découverte de divers jeux de société sur le thème de l’histoire (Seven Wonders Architect, Acropolis, Ancient Knowledge…) tout public

– Une Animation Loups Garous de Thiercelieux pour 10 personnes tout public à partir de 8 ans.

Date . samedi 23 mai 2026

Public · ouvert à tous · gratuit

Lieu . Musée archéologique du Nivernais Porte du Croux 13 RUE DE LA PORTE DU CROUX 58000 Nevers

Horaire 20h à 22h30

En partenariat avec Le Musée archéologique de la Porte du Croux et la Société nivernaise des lettres, sciences et arts .

Rue de la Porte du Croux Porte du Croux Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com

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English : Nuit (ludique) des Musées

L’événement Nuit (ludique) des Musées Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers