Nuit (ludique) des Musées Rue de la Porte du Croux Nevers
Nuit (ludique) des Musées Rue de la Porte du Croux Nevers jeudi 23 avril 2026.
Nevers
Nuit (ludique) des Musées
Rue de la Porte du Croux Porte du Croux Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 22:30:00
Date(s) :
2026-04-23
La nuit européenne des Musées 2026 session jeux de société sur l’Histoire et animation Loups-Garous
Dans le cadre de la nuit des Musées, l’association De Cartes et de Dés vous propose diverses animations gratuites au sein du Musée archéologique dans la Porte du Croux, le samedi 23 mai 2026, de 20h à 22h30
– Une découverte de divers jeux de société sur le thème de l’histoire (Seven Wonders Architect, Acropolis, Ancient Knowledge…) tout public
– Une Animation Loups Garous de Thiercelieux pour 10 personnes tout public à partir de 8 ans.
Date . samedi 23 mai 2026
Public · ouvert à tous · gratuit
Lieu . Musée archéologique du Nivernais Porte du Croux 13 RUE DE LA PORTE DU CROUX 58000 Nevers
Horaire 20h à 22h30
En partenariat avec Le Musée archéologique de la Porte du Croux et la Société nivernaise des lettres, sciences et arts .
Rue de la Porte du Croux Porte du Croux Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com
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English : Nuit (ludique) des Musées
L’événement Nuit (ludique) des Musées Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers
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