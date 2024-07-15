Nuits du blues Docteur Feelgood et Nine below Zero Abbeville

Nuits du blues Docteur Feelgood et Nine below Zero

rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Docteur Feelgood

Formé à Canvey Island dans l’Essex au début des années 1970, Dr. Feelgood reste l’un des groupes de rhythm and blues live les plus populaires et les plus excitants au monde. Le style brut et sans compromis de leur show se retrouve sur l’album Stupidity qui a immédiatement pris la première place des charts britanniques. Dr. Feelgood a également connu un succès mondial avec une série de singles à succès dont Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home et See You Later Alligator grâce à qui le groupe eut son premier disque d’or. Le line-up actuel est composé de Kevin Morris à la batterie et Phil Mitchell à la basse , le retour du légendaire Gordon Russell à la guitare, et Robert Kane (anciennement des Animals) qui les a rejoint en 1999.

Nine below zero

Le groupe se forme en 1977 dans le sud de Londres grâce au guitariste Dennis Greaves qui contacte le bassiste Peter Clark. Ensemble, ils recrutent le batteur Kenny Bradley et l’harmoniciste chanteur Mark Feltham. Ils jouent pendant deux ans dans les clubs londoniens. Et en 1979 alors qu’ils jouent au The Thomas A’Beckett pub, ils acceptent une offre de Mickey Modern pour les manager. Dennis Greaves choisit Nine Below Zero d’après le titre d’une chanson de Sonny Boy Williamson II. Leur carrière est lancée !

Docteur Feelgood

Formé à Canvey Island dans l’Essex au début des années 1970, Dr. Feelgood reste l’un des groupes de rhythm and blues live les plus populaires et les plus excitants au monde. Le style brut et sans compromis de leur show se retrouve sur l’album Stupidity qui a immédiatement pris la première place des charts britanniques. Dr. Feelgood a également connu un succès mondial avec une série de singles à succès dont Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home et See You Later Alligator grâce à qui le groupe eut son premier disque d’or. Le line-up actuel est composé de Kevin Morris à la batterie et Phil Mitchell à la basse , le retour du légendaire Gordon Russell à la guitare, et Robert Kane (anciennement des Animals) qui les a rejoint en 1999.

Nine below zero

Le groupe se forme en 1977 dans le sud de Londres grâce au guitariste Dennis Greaves qui contacte le bassiste Peter Clark. Ensemble, ils recrutent le batteur Kenny Bradley et l’harmoniciste chanteur Mark Feltham. Ils jouent pendant deux ans dans les clubs londoniens. Et en 1979 alors qu’ils jouent au The Thomas A’Beckett pub, ils acceptent une offre de Mickey Modern pour les manager. Dennis Greaves choisit Nine Below Zero d’après le titre d’une chanson de Sonny Boy Williamson II. Leur carrière est lancée ! .

rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Doctor Feelgood:

Formed on Canvey Island in Essex in the early 1970s, Dr. Feelgood remain one of the world?s most popular and exciting live rhythm and blues bands. The raw, uncompromising style of their show can be heard on the album Stupidity, which immediately topped the UK charts. Dr. Feelgood also enjoyed worldwide success with a series of hit singles including Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home and See You Later Alligator? which earned the band their first gold disc. The current line-up features Kevin Morris on drums and Phil Mitchell on bass, the return of the legendary Gordon Russell on guitar, and Robert Kane (formerly of The Animals) who joined in 1999.

Nine below zero

The band was formed in 1977 in South London by guitarist Dennis Greaves, who contacted bassist Peter Clark. Together, they recruited drummer Kenny Bradley and harmonica singer Mark Feltham. They played London clubs for two years. And in 1979, while playing at The Thomas A’Beckett pub, they accepted an offer from Mickey Modern to manage them. Dennis Greaves chose Nine Below Zero after the title of a Sonny Boy Williamson II song. Their career is launched!

German :

Doktor Feelgood

Dr. Feelgood wurde Anfang der 1970er Jahre auf Canvey Island in Essex gegründet und ist bis heute eine der beliebtesten und aufregendsten Live-Rhythm-and-Blues-Bands der Welt. Der rohe und kompromisslose Stil ihrer Show findet sich auf dem Album Stupidity wieder, das sofort Platz 1 der britischen Charts eroberte. Dr. Feelgood hatte auch weltweiten Erfolg mit einer Reihe von Hitsingles, darunter Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home und See You Later Alligator? dank derer die Band ihre erste Goldene Schallplatte erhielt. Das aktuelle Line-Up besteht aus Kevin Morris am Schlagzeug und Phil Mitchell am Bass , der legendäre Gordon Russell kehrt an die Gitarre zurück und Robert Kane (ehemals Animals) stieß 1999 dazu.

Nine below zero

Die Band gründete sich 1977 in Südlondon dank des Gitarristen Dennis Greaves, der den Bassisten Peter Clark kontaktierte. Zusammen rekrutieren sie den Schlagzeuger Kenny Bradley und den singenden Mundharmonikaspieler Mark Feltham. Sie spielen zwei Jahre lang in Londoner Clubs. Und 1979, als sie im The Thomas A’Beckett Pub spielen, nehmen sie ein Angebot von Mickey Modern an, sie zu managen. Dennis Greaves wählt Nine Below Zero nach dem Titel eines Songs von Sonny Boy Williamson II aus. Ihre Karriere beginnt!

Italiano :

Doctor Feelgood

Formatisi a Canvey Island, nell’Essex, all’inizio degli anni ’70, i Dr. Feelgood rimangono una delle band di rhythm and blues dal vivo più popolari ed entusiasmanti del mondo. Lo stile crudo e senza compromessi del loro spettacolo è stato catturato nell’album Stupidity, che ha raggiunto immediatamente la vetta delle classifiche britanniche. I Dr. Feelgood hanno avuto successo in tutto il mondo anche grazie a una serie di singoli di successo, tra cui Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home e See You Later Alligator, che sono valsi alla band il primo disco d’oro. L’attuale formazione è composta da Kevin Morris alla batteria e Phil Mitchell al basso, dal ritorno del leggendario Gordon Russell alla chitarra e da Robert Kane (ex The Animals), entrato a far parte del gruppo nel 1999.

Nove sotto zero

Il gruppo si è formato nel 1977 nel sud di Londra per iniziativa del chitarrista Dennis Greaves, che ha contattato il bassista Peter Clark. Insieme reclutarono il batterista Kenny Bradley e il cantante di armonica Mark Feltham. Per due anni suonano nei club di Londra. Nel 1979, mentre suonavano al pub The Thomas A’Beckett, accettarono l’offerta di Mickey Modern di gestirli. Dennis Greaves scelse Nine Below Zero , dal titolo di una canzone di Sonny Boy Williamson II. La loro carriera era lanciata!

Espanol :

Doctor Feelgood

Formados en Canvey Island (Essex) a principios de la década de 1970, Dr. Feelgood siguen siendo uno de los grupos de rhythm and blues en directo más populares y emocionantes del mundo. El estilo crudo y sin concesiones de su espectáculo quedó plasmado en el álbum Stupidity, que se situó inmediatamente en el primer puesto de las listas británicas. Dr. Feelgood también disfrutó de un éxito mundial con una serie de singles de éxito como Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home y See You Later Alligator, que valieron al grupo su primer disco de oro. La formación actual está compuesta por Kevin Morris a la batería y Phil Mitchell al bajo, el regreso del legendario Gordon Russell a la guitarra y Robert Kane (antiguo miembro de The Animals), que se incorporó en 1999.

Nueve bajo cero

La banda fue formada en 1977 en el sur de Londres por el guitarrista Dennis Greaves, que contactó con el bajista Peter Clark. Juntos reclutaron al batería Kenny Bradley y al cantante de armónica Mark Feltham. Tocaron en clubes londinenses durante dos años. Y en 1979, mientras tocaban en el pub The Thomas A’Beckett, aceptaron una oferta de Mickey Modern para dirigirlos. Dennis Greaves eligió Nine Below Zero por el título de una canción de Sonny Boy Williamson II. Su carrera estaba lanzada

L’événement Nuits du blues Docteur Feelgood et Nine below Zero Abbeville a été mis à jour le 2024-07-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME