Nuits du blues Maguy et Dirty Deep Abbeville

Nuits du blues Maguy et Dirty Deep

rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Maguy

Après les dix ans passés sous le nom de Vicious Steel , avec des concerts dans toute la France et quelques gigs à Memphis et dans le Mississippi, Cyril Maguy assume et affiche son nom MAGUY. Il cultive sa musique pop-rock en duo, trio, solo, peu importe… La musique est au carrefour de la chanson pop , du blues et du rock n’roll. Sur scène, il dégage une énergie folle, dans une atmosphère saturée et endiablée.

Dirty Deep

Dirty Deep laboure un blues marécageux, gras, allant parfois vers la folk ou le rock. Sections rythmiques faites maison, harmonica et chant sont ses moyens de rédemption. Dirty Deep est influencé par les maîtres du style comme Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker, Son House mais aussi par des artistes plus récents comme Scott H Biram, Left Lane Cruiser, Mark Porkshop Holders. Aujourd’hui Dirty Deep se mue sur scène en duo avec le batteur du groupe de Hip-Hop Art District , Geoffroy Sourp, pour une explosion scénique sans pareil.

rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Maguy:

After ten years under the name of Vicious Steel, with concerts all over France and a few gigs in Memphis and Mississippi, Cyril Maguy has taken on his own name: MAGUY. He cultivates his pop-rock music in duo, trio, solo, whatever? His music is at the crossroads of pop song, blues and rock’n’roll. On stage, he gives off a crazy energy, in a saturated and frenzied atmosphere.

Dirty Deep

Dirty Deep ploughs a swampy, fat blues, sometimes veering towards folk or rock. Homemade rhythm sections, harmonica and vocals are his means of redemption. Dirty Deep is influenced by such masters of the style as Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker and Son House, but also by more recent artists such as Scott H Biram, Left Lane Cruiser and Mark Porkshop Holders. Today, Dirty Deep takes to the stage as a duo with Geoffroy Sourp, drummer of the hip-hop group Art District, for an unparalleled stage explosion.

German :

Maguy:

Nach zehn Jahren unter dem Namen Vicious Steel, mit Konzerten in ganz Frankreich und einigen Auftritten in Memphis und Mississippi, steht Cyril Maguy zu seinem Namen: MAGUY. Er pflegt seine Pop-Rock-Musik im Duo, Trio oder Solo, was auch immer Seine Musik ist eine Mischung aus Popsongs, Blues und Rock’n’Roll. Auf der Bühne versprüht er eine wahnsinnige Energie in einer satten und wilden Atmosphäre.

Dirty Deep

Dirty Deep pflügt einen sumpfigen, fetten Blues, der manchmal in Richtung Folk oder Rock geht. Selbstgebaute Rhythmussektionen, Mundharmonika und Gesang sind seine Mittel zur Erlösung. Dirty Deep ist beeinflusst von den Meistern des Stils wie Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker, Son House, aber auch von neueren Künstlern wie Scott H Biram, Left Lane Cruiser, Mark Porkshop Holders. Heute verwandelt sich Dirty Deep auf der Bühne in ein Duo mit dem Schlagzeuger der Hip-Hop-Gruppe Art District , Geoffroy Sourp, und sorgt so für eine unvergleichliche Bühnenexplosion.

Italiano :

Maguy

Dopo dieci anni sotto il nome di Vicious Steel, con concerti in tutta la Francia e qualche concerto a Memphis e nel Mississippi, Cyril Maguy ha assunto il proprio nome: MAGUY. Coltiva la sua musica pop-rock in duo, in trio, da solo, come preferisce? La sua musica si colloca all’incrocio tra pop, blues e rock’n’roll. Sul palco sprigiona un’energia pazzesca, in un’atmosfera satura e frenetica.

Dirty Deep

I Dirty Deep solcano un blues grasso e paludoso, che a volte vira verso il folk o il rock. Sezioni ritmiche casalinghe, armonica e voce sono i suoi mezzi di riscatto. Dirty Deep è influenzato da maestri dello stile come Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker e Son House, ma anche da artisti più recenti come Scott H Biram, Left Lane Cruiser e Mark Porkshop Holders. Oggi Dirty Deep sale sul palco in duo con Geoffroy Sourp, batterista del gruppo hip-hop Art District, per un’esplosione senza precedenti.

Espanol :

Maguy

Tras diez años bajo el nombre de Vicious Steel, con conciertos por toda Francia y algunas actuaciones en Memphis y Mississippi, Cyril Maguy ha adoptado su propio nombre: MAGUY. Cultiva su música pop-rock en dúo, trío, en solitario, como sea.. Su música está en la encrucijada del pop, el blues y el rock’n’roll. En el escenario, desprende una energía alocada, en un ambiente saturado y frenético.

Dirty Deep

Dirty Deep surca un blues pantanoso y gordo, virando a veces hacia el folk o el rock. Secciones rítmicas caseras, armónica y voz son sus medios de redención. Dirty Deep recibe influencias de maestros del estilo como Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker y Son House, pero también de artistas más recientes como Scott H Biram, Left Lane Cruiser y Mark Porkshop Holders. En la actualidad, Dirty Deep sube al escenario como dúo con Geoffroy Sourp, batería del grupo de hip-hop Art District, para una explosión sin igual sobre el escenario.

