Nuits du blues Rock the cavern Abbeville

Nuits du blues Rock the cavern

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Le célèbre Archéologue Copince Copince, spécialiste de l’Homo Sapiens Sapiens a retrouvé les traces du Premier Groupe de rock de tous les temps Rock the Cavern.

Seul le titre Silex Grotte and Rock’N’Roll, connu mondialement, a traversé les âges. En exclusivité pour Pierrequiroule magazine, le professeur en archéologie retrace l’histoire du trio composé d’Antoumouth, Carylithe et Cyrilex que l’on peut nommer maintenant. Chansons inédites, leur jeunesse, révélations, survie de star, paléolitiquement incorrect, on vous raconte tout de Rock the Cavern. Un concert silexclusif.

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Renowned archaeologist Copince Copince, a specialist in Homo Sapiens Sapiens, has found traces of the first rock band of all time, Rock the Cavern.

Only the world-famous title Silex Grotte and Rock’N’Roll has survived the ages. In an exclusive interview for Pierrequiroule magazine, the professor of archaeology retraces the history of the trio of Antoumouth, Carylithe and Cyrilex we now know as Rock the Cavern. Unreleased songs, their youth, revelations, star survival, paleo-politics, we tell you all about Rock the Cavern. An exclusive flint concert.

German :

Der berühmte Archäologe Copince Copince, ein Spezialist für Homo Sapiens Sapiens, hat die Spuren der Ersten Rockband aller Zeiten Rock the Cavern gefunden.

Nur der weltberühmte Titel Silex Grotte and Rock’N’Roll hat die Zeiten überdauert. Exklusiv für das Magazin Pierrequiroule erzählt der Professor für Archäologie die Geschichte des Trios aus Antoumouth, Carylithe und Cyrilex, das wir heute nennen können. Unveröffentlichte Lieder, ihre Jugend, Enthüllungen, das Überleben eines Stars, paläolitische Unkorrektheit wir erzählen Ihnen alles über Rock the Cavern. Ein exklusives Konzert.

Italiano :

Il famoso archeologo Copince Copince, specialista dell’Homo Sapiens Sapiens, ha trovato tracce del primo gruppo rock di tutti i tempi, Rock the Cavern.

Solo il titolo di Silex Grotte e Rock’N’Roll, famoso in tutto il mondo, è sopravvissuto ai secoli. In un’intervista esclusiva per la rivista Pierrequiroule, il professore di archeologia ripercorre la storia del trio composto da Antoumouth, Carylithe e Cyrilex. Vi raccontiamo tutto su Rock the Cavern, comprese le canzoni inedite, la loro giovinezza, le rivelazioni, la sopravvivenza delle star e il paleo-politicamente scorretto. Un concerto esclusivo di Flint.

Espanol :

El famoso arqueólogo Copince Copince, especialista en Homo Sapiens Sapiens, ha encontrado rastros de la primera banda de rock de todos los tiempos, Rock the Cavern.

Sólo el mundialmente conocido título de Silex Grotte y Rock’N’Roll ha sobrevivido al paso del tiempo. En una entrevista exclusiva para la revista Pierrequiroule, el profesor de arqueología repasa la historia del trío formado por Antoumouth, Carylithe y Cyrilex. Le contamos todo sobre Rock the Cavern, incluidas canciones inéditas, su juventud, sus revelaciones, la supervivencia de las estrellas y lo paleopolíticamente incorrecto. Un concierto exclusivo de Flint.

L’événement Nuits du blues Rock the cavern Abbeville a été mis à jour le 2024-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME