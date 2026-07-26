Nujabes Tribute / Samurai Champloo OST JASS CLUB PARIS Paris
samedi 26 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Compositeur, producteur et figure majeure du hip-hop instrumental japonais, Nujabes a développé une écriture où les samples, le jazz et les textures électroniques coexistent avec une grande simplicité. La bande originale de Samurai Champloo en demeure l’un des témoignages les plus marquants.
La musique de Nujabes prend ici une nouvelle forme, pensée pour le concert. Les thèmes les plus connus de Samurai Champloo côtoient d’autres compositions de Nujabes, dans des arrangements qui laissent une large place à l’improvisation et à l’écoute entre les instrumentistes.
TBC / voix
TBC / piano, clavier
Eolo Andino / saxophone
Idrîs-Félix Bahri / basse
Théo Moutou / batterie
Compositeur, producteur et figure majeure du hip-hop instrumental japonais, Nujabes a développé une écriture où les samples, le jazz et les textures électroniques coexistent avec une grande simplicité
Le samedi 26 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Prévente : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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