Numérisation patrimoniale : accompagner, innover, transmettre, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Numérisation patrimoniale : accompagner, innover, transmettre Vendredi 5 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:15:00+02:00

Accompagner, innover, transmettre. Quels sont les défis de la numérisation ?

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art