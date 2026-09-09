Numistral s’amuse, Studium, Strasbourg

Informations pratiques

Numistral s’amuse 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez aux activités variées autour des collections numérisées : puzzle collaboratif, coloriage géant, coin lecture pour enfants, carnets de coloriage, memory et autres jeux pour petits et grands !

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.

L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.

Participez aux activités variées autour des collections numérisées : puzzle collaboratif, coloriage géant, coin lecture pour enfants, carnets de coloriage, memory et autres jeux pour petits et grands…

©SBU