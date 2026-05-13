Objectif patrimoine !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Objectif patrimoine ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Petits et grands, en solo, en famille ou en équipe, venez découvrir le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial de manière ludique. Dans cette exposition, promenez-vous dans plus de 2000 ans de construction de la ville afin de comprendre l’architecture du passé, du présent et celle de demain.

A l’occasion de la Nuit des musées, les médiatrices ont imaginé deux parcours pour que vous deveniez incollable sur le patrimoine bordelais :

Êtes-vous prêt à aider le concierge en famille et remettre de l’ordre dans les habitations qui se sont emmêlé les pinceaux ?

En mode curieux ou expert, lancez-vous dans un voyage aux 4 coins de la ville au sein de l’exposition pour en résoudre les énigmes et, peut-être, décrocher les clefs de la ville !

A partir de 6 ans

Samedi 23 mai de 18h à minuit

Gratuit, sans réservation

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Le musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La richesse de ses collections permet au visiteur de parcourir chronologiquement ou thématiquement l’histoire de l’Aquitaine et de sa métropole régionale, sans oublier l’activité portuaire de Bordeaux avec l’outre-mer, de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie. De l’ordre de 700.000 pièces, les collections du musée d’Aquitaine sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5.000 mètres carrés, elles sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la métropole, le Bordelais ou les différents départements de l’Aquitaine. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine

### Petits et grands, en solo, en famille ou en équipe, venez découvrir le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial de manière ludique. Dans cette exposition, promenez-vous dans plus de de… NDMBX26

© Louna Bévin – maire de Bordeaux