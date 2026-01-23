Objets relais Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Objets relais

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-05-18

Tout public

Objets relais

D’Irvin Anneix et Hélène Combal-Weiss

· Intercal ·

Exposition vidéo issue d’un projet participatif ancré à Reims, cette création documentaire invite à exposer un objet du quotidien reçu d’un de ses aïeux, d’enquêter sur cet héritage et de raconter le lien entretenu avec.

Artistes pluridisciplinaires, Irvin Anneix et Hélène Combal-Weiss s’intéressent aux transmissions transgénérationnelles. Avec Objets relais, le duo donne la parole aux habitants dans une création collaborative qui questionne le passé et les réalités du territoire rémois. Ce projet artistique au long cours se déroule en plusieurs étapes, qui commence par un travail d’enquête auprès des participants, s’ensuivent les étapes du tournage et du montage des témoignages audiovisuels collectés. La restitution finale donne lieu à une exposition conçue comme une installation vidéo mettant en avant les participants et l’objet choisi qui leur est cher, rendant hommage aux récits invisibles, aux vies d’autrefois et aux petites histoires dans les grandes.

Parole des concepteur·rices

Les objets de famille sont porteurs de récits, sur l’origine et la vie de nos ancêtres, sur les mœurs d’autrefois, des métiers disparus ou les bouleversements historiques. Rassemblés, ces témoignages intimes dessinent une cartographie collective du Pays rémois.

Irvin Anneix et Hélène Combal-Weiss

Lieu Comédie (Auditorium), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public

Durée C’est vous qui décidez !

Infos+

À découvrir du 18 mai au 04 juin sur les horaires d’ouverture de la billetterie

VERNISSAGE le mardi 18 mai à 18h (gratuit sur réservation) .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Objets relais

L’événement Objets relais Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne