Obscura Machine / La Traversée Photographique, Espace photographique Arthur Batut, Labruguière

Informations pratiques

Obscura Machine / La Traversée Photographique Vendredi 21 mai 2027, 18h00 Espace photographique Arthur Batut Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T18:00:00+02:00 – 2027-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-21T18:00:00+02:00 – 2027-05-21T20:00:00+02:00

La Halte

Une manifestation impromptu, légère et ancrée : projection, théâtre de poche, karaoké photo. L’Obscura Machine fait voyager ses archives d’un territoire à un autre — portraits, images, traces de résidences — et les met en résonance avec le lieu traversé. Au cœur de chaque halte : la rencontre avec les habitants, la photographie faite ensemble, le geste de création partagé.

Création → restitution. Archive et présent. Ailleurs et ici.

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Cette halte propose un temps de restitution le vendredi 21 mai de 18h à 20h au musée Arthur Batut. Ce moment permet au public de découvrir les créations réalisées lors de la halte à Labruguière mais aussi lors de la précédente résidence des artistes au Centre de la photographie de Mougins.

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssai Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant·e·s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition. En partant à la découverte du territoire à la rencontre des habitant·e·s, les trois artistes renouent ainsi avec la tradition des photographes du 19ème siècle qui, passant de villages en villages, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique est l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitant·e·s de territoires ruraux. Ces échanges sont le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les habitants et de construire une mémoire vivante de ce territoire. L’objectif de la halte d’Obscura Machine à Labruguière est d’élargir la notion de portrait type en proposant aux habitantes et habitant·e·s de créer du lien avec les artistes autour de la photographie.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Espace photographique Arthur Batut 1 Place de l’Europe, 81290 Labruguière, France Labruguière 81290 Tarn Occitanie 0563821060 http://arthurbatut.fr

La Halte, une manifestation impromptu, légère et ancrée : projection, théâtre de poche, karaoké photo.

Rencontre publique et restitution, Obscura Machine, parcours itinérant avec dispositif photographique embarqué © Obscura Machine.