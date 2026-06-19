Observation de l’éclipse de Soleil au parc André Citroën Parc André Citroën Paris
Observation de l’éclipse de Soleil au parc André Citroën Parc André Citroën Paris mercredi 12 août 2026.
Le 12 août 2026, une éclipse partielle de Soleil sera observable en France. À Paris, le Soleil sera éclipsé à près de 93% ! Le Soleil se couchera partiellement éclipsé : un spectacle à ne pas manquer.
Venez l’observer en sécurité avec les équipes de l’AFA depuis le parc André Citroën à partir de 19h.
Et après le couche du Soleil, les montreurs du ciel de l’AFA pointeront lunettes et télescopes vers le ciel étoilé à l’abri des lumières dans les parcs pour proposer aux parisiennes, parisiens, petits ou grands, seuls ou en famille, des observations et des ateliers de repérage du ciel. Quelles sont ces étoiles qui brillent ? Comment les reconnaître et les retrouver ? Suivant les dates et les horaires, ils pourront observer à l’oculaire d’un télescope les cratères de la lune, des objets du ciel profond comme des nébuleuses, des amas d’étoiles ou tout simplement (re)découvrir les constellations de notre voûte céleste et les mythes qui les accompagnent. Laissez-vous émerveiller par un voyage dans l’espace et dans l’histoire, aux confins de l’univers et de la nuit.
Vous ne pouvez pas venir à cette soirée ? Consultez la carte interactive pour retrouver les autres dates de l’été !
Venez observer l’éclipse partielle du Soleil avec les équipes de l’Association Française d’Astronomie ! Un phénomène magnifique au coucher du Soleil, suivi par une soirée d’observation et d’animation du ciel. Grâce au partenariat avec la ville de Paris, 20 Parcs et Jardins seront ouverts à toutes et à tous, entre le 27 juin et le 5 septembre 2026.
Le mercredi 12 août 2026
de 19h00 à 01h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-13T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-12T19:00:00+02:00_2026-08-12T01:00:00+02:00
Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris
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