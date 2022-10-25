Observation de l’éclipse partielle de Soleil, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Observation de l’éclipse partielle de Soleil Mardi 25 octobre 2022, 10h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-10-25T10:30:00+02:00 – 2022-10-25T13:30:00+02:00

Fin : 2022-10-25T10:30:00+02:00 – 2022-10-25T13:30:00+02:00

Le 25 octobre 2022, la Lune passera en partie devant le Soleil, provoquant ainsi une éclipse partielle. Les médiateurs vous feront découvrir l’évènement avec des télescopes et par projection sur écrans. Les éclipses de Soleil n’auront plus de secret pour vous !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Rejoignez les médiateurs scientifiques pour découvrir l’évènement avec des télescopes et par projection sur écrans. Les éclipses de Soleil n’auront plus de secret pour vous !

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