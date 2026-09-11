OBSERVATOIRE DU CHINONAIS, Observatoire du Chinonais, Chinon

Informations pratiques

OBSERVATOIRE DU CHINONAIS Samedi 19 septembre, 14h00 Observatoire du Chinonais Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Samedi de 14h à 18h

Au milieu des vignes, l’observatoire animé par l’asso¬ciation « Astronomie en Chinonais » propose des visites des différentes installations.

Informations : astrochinon.fr

Observatoire du Chinonais Les Hauts-de-l’Olive 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://astrochinon.fr Un dôme blanc, au milieu des vignes, surplombe la vallée de la Vienne à une altitude de 105 m. Construit de 1988 à 1990, l’observatoire astronomique de Chinon est opérationnel depuis 1991.

Il est animé par l’association Astronomie en Chinonais. fléchage mis en place à partir du lycée professionnel Cugnot

Samedi de 14h à 18h

©Fondation du patrimoine