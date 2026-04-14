Observer les oiseaux de la Deûle : un nouveau regard sur les berges, BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE, Lille

Observer les oiseaux de la Deûle : un nouveau regard sur les berges Mercredi 22 avril, 17h00 BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:00:00+02:00

Cette animation propose une initiation à l’ornithologie à partir d’un aménagement pensé pour les oiseaux : comprendre pourquoi ces espaces sont protégés, quelles espèces y trouvent refuge, et comment observer sans déranger. Accompagnés par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON), les participants découvriront comment la gestion écologique des berges favorise le retour d’oiseaux discrets, parfois emblématiques, au cœur de la ville.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3788

BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE 50.632351, 3.032889 Lille 59900 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3788 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3788 »}] Rdv devant le métro Port de Lille

Un nouvel observatoire ouvre une fenêtre privilégiée sur la vie sauvage des berges de la Deûle.