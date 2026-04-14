Observer les oiseaux de la Deûle : un nouveau regard sur les berges, BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE, Lille
Observer les oiseaux de la Deûle : un nouveau regard sur les berges, BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE, Lille mercredi 22 avril 2026.
Observer les oiseaux de la Deûle : un nouveau regard sur les berges Mercredi 22 avril, 17h00 BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:00:00+02:00
Cette animation propose une initiation à l’ornithologie à partir d’un aménagement pensé pour les oiseaux : comprendre pourquoi ces espaces sont protégés, quelles espèces y trouvent refuge, et comment observer sans déranger. Accompagnés par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON), les participants découvriront comment la gestion écologique des berges favorise le retour d’oiseaux discrets, parfois emblématiques, au cœur de la ville.
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3788
BERGE DE LA DEÛLE OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE 50.632351, 3.032889 Lille 59900 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3788 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3788 »}] Rdv devant le métro Port de Lille
Un nouvel observatoire ouvre une fenêtre privilégiée sur la vie sauvage des berges de la Deûle.
À voir aussi à Lille (Nord)
- Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille 14 avril 2026
- Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : cyanotype et teinture végétale, La pouponnière, Lille 15 avril 2026
- Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir, Eglise Sainte Marie Madeleine, Lille 15 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026