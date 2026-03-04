OBSERVEZ LES ÉTOILES Savigny-en-Véron
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-07-09
fin : 2026-07-09
2026-07-09
Conférence et observation du ciel
De 11 à 99 ans
En compagnie de l’association Astronomie en Chinonais
Au cours de cette soirée découvrez des télescopes et leur fonctionnement. Puis, après une présentation de la soirée d’observation, assistez au coucher du soleil, de Jupiter et de Vénus avant de pouvoir repérer le triangle d’été formé de trois étoiles ainsi que l’étoile polaire. La soirée se poursuivra par l’observation d’objets du ciel profond (galaxies, nébuleuses et amas). 5 .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
During this evening, discover telescopes and how they work. Then, after an introduction to the evening’s observations, watch the sun, Jupiter and Venus set, before spotting the three-star summer triangle and the North Star.
