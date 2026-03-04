OBSERVEZ LES ÉTOILES Savigny-en-Véron

OBSERVEZ LES ÉTOILES

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Au cours de cette soirée découvrez des télescopes et leur fonctionnement. Puis, après une présentation de la soirée d’observation, assistez au coucher du soleil, de Jupiter et de Vénus avant de pouvoir repérer le triangle d’été formé de trois étoiles ainsi que l’étoile polaire.

Conférence et observation du ciel

De 11 à 99 ans

En compagnie de l’association Astronomie en Chinonais

Au cours de cette soirée découvrez des télescopes et leur fonctionnement. Puis, après une présentation de la soirée d’observation, assistez au coucher du soleil, de Jupiter et de Vénus avant de pouvoir repérer le triangle d’été formé de trois étoiles ainsi que l’étoile polaire. La soirée se poursuivra par l’observation d’objets du ciel profond (galaxies, nébuleuses et amas). 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

During this evening, discover telescopes and how they work. Then, after an introduction to the evening’s observations, watch the sun, Jupiter and Venus set, before spotting the three-star summer triangle and the North Star.

