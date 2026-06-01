OCEAN DAYS festival – 6e édition, Promenade Sainte-Catherine, Bordeaux

OCEAN DAYS festival – 6e édition Jeudi 4 juin, 14h00 Promenade Sainte-Catherine Gironde

Gratuit, sur réservation (billetterie en ligne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

UN FESTIVAL À IMPACT. UN MOMENT POUR INSPIRER. UN ÉLAN POUR AGIR.

OCEAN DAYS est un festival unique fondé à Bordeaux et dédié à la protection de l’Océan. Il revient cette année pour sa 6e édition avec une programmation immersive et accessible à tous.

Pensé comme un espace de rencontre et de transmission, le festival décloisonne l’écologie en croisant les regards, les disciplines et les générations. Ici, chacun peut s’approprier les enjeux océaniques et devenir acteur du changement.

Du 1er au 15 juin, une exposition photo à ciel ouvert investit Bordeaux, Du 1er au 15 juin, une exposition photo à ciel ouvert investit Bordeaux, à retrouver place Gambetta. Véritable parcours contemplatif, elle invite le grand public à porter un nouveau regard sur l’Océan.

Le jeudi 4 juin, à Promenade Sainte-Catherine, le festival se vit en plusieurs temps forts :

~ 14h – 17h : projection de films pour explorer l’Océan

~ 17h15 – 18h30 : table ronde pour nourrir la réflexion et croiser les regards

~ 18h30 – 23h : Open Air pour l’Océan, co-porté par le collectif AMPLITUDES, moment festif et engagé qui clôture la journée

⚠️ L’Open Air est accessible sur réservation : les places sont à prendre via la billetterie en ligne.

Point d’orgue du festival, cette soirée musicale transforme la Promenade Sainte-Catherine en un espace de célébration où l’émotion et l’action collective se rejoignent.

Au-delà de sa programmation, OCEAN DAYS s’inscrit dans une dynamique territoriale en valorisant les initiatives locales. Le festival participera notamment à une table ronde au Musée national des douanes et soutient une mobilisation citoyenne portée par Surfrider Foundation Europe et Greenpeace.

OCEAN DAYS, c’est une mobilisation pour l’Océan.

Mieux connaître ~ Mieux protéger

Promenade Sainte-Catherine 49, 51 Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/oceandays-openair »}]

OCEAN DAYS est un festival engagé à Bordeaux dédié à la protection de l’Océan. Expos, projections, rencontres et concerts pour sensibiliser, rassembler et inspirer l’action collective. festival océan écologie

OCEAN DAYS – Nomads Surfing