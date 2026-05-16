Octobre Rose 2026 Châteaumeillant
Octobre Rose 2026 Châteaumeillant samedi 31 octobre 2026.
Châteaumeillant
Octobre Rose 2026
bourg Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
octobre rose 2016 2026 à Châteaumeillant
5ème édition d’Octobre Rose pour fêter les 10 ans de cette manifestation dans notre ville de Châteaumeillant. 10 ans pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, 10 ans d’écoute grâce au cercle entre soins et soi. Restons sur la parole, avec la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand. Nous comptons sur votre soutien indéfectible pour fêter cet évènement comme il se doit. Programmation complète à venir… .
bourg Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 06 80 25 42 chateaumeillantoctobrerose@gmail.com
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English :
pink october 2016 2026 in Châteaumeillant
L’événement Octobre Rose 2026 Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT
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