Octobre Rose : 4 rendez-vous de prévention pour vous accompagner, Toute la ville, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Octobre Rose : 4 rendez-vous de prévention pour vous accompagner 7 – 29 octobre Toute la ville Pas-de-Calais

Entrée libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T11:30:00+01:00

Au programme, de 9h à 11h30 les 7, 14, 22 et 29 octobre :

9h — Accueil café

9h20 — Théâtre humoristique en patois

Dès 9h45 — Échanges et conseils

Dès 9h45 — Démonstration d’autopalpation

Dès 9h45 — Possibilité de palpation clinique par un professionnel de santé.

4 RENDEZ-VOUS DANS VOS QUARTIERS

Mercredi 7 octobre Damrémont, devant le Palais des Sports

Mercredi 14 octobre Bréquerecque, contre-allée du boulevard Beaucerf

Jeudi 22 octobre Place Navarin

Jeudi 29 octobre Place Vignon – Chemin Vert de 9h à 11h30

Accès libre et gratuit — sans inscription

Toute la ville Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Cette année, la Ville de Boulogne-sur-Mer vient à votre rencontre dans les quartiers pour vous informer, échanger et vous accompagner avec 4 matinées pour prendre soin de vous.