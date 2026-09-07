Octobre Rose : 4 rendez-vous de prévention pour vous accompagner, Toute la ville, Boulogne-sur-Mer
mercredi 7 octobre 2026 · Toute la ville · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Octobre Rose : 4 rendez-vous de prévention pour vous accompagner 7 – 29 octobre Toute la ville Pas-de-Calais
Entrée libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T11:30:00+01:00
Au programme, de 9h à 11h30 les 7, 14, 22 et 29 octobre :
9h — Accueil café
9h20 — Théâtre humoristique en patois
Dès 9h45 — Échanges et conseils
Dès 9h45 — Démonstration d’autopalpation
Dès 9h45 — Possibilité de palpation clinique par un professionnel de santé.
4 RENDEZ-VOUS DANS VOS QUARTIERS
Mercredi 7 octobre Damrémont, devant le Palais des Sports
Mercredi 14 octobre Bréquerecque, contre-allée du boulevard Beaucerf
Jeudi 22 octobre Place Navarin
Jeudi 29 octobre Place Vignon – Chemin Vert de 9h à 11h30
Accès libre et gratuit — sans inscription
Toute la ville Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Cette année, la Ville de Boulogne-sur-Mer vient à votre rencontre dans les quartiers pour vous informer, échanger et vous accompagner avec 4 matinées pour prendre soin de vous.
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