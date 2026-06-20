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AGENDA · Cœur de Causse

Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Mairie Cœur de Causse

dimanche 18 octobre 2026 · Mairie · Cœur de Causse

Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Mairie Cœur de Causse

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
Labastide-Murat
Ville
46240 Cœur de Causse
Département
Lot
Tarif

Cœur de Causse

Octobre Rose, marche solidaire 2° édition

Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :
2026-10-18

L'association Gym Active' et Co organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose

L'association Gym Active' et Co organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer.

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Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie   associationgymactiveetco@orange.fr

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English :

The Gym Active’ et Co association is organizing a walk %E0 in honor of Pink October

L’événement Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Labastide-Murat

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