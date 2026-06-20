Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Mairie Cœur de Causse

Informations pratiques

Cœur de Causse

Octobre Rose, marche solidaire 2° édition

Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

L'association Gym Active' et Co organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose

L'association Gym Active' et Co organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer.

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Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie associationgymactiveetco@orange.fr

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English :

The Gym Active’ et Co association is organizing a walk %E0 in honor of Pink October

L’événement Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Labastide-Murat