Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Mairie Cœur de Causse
dimanche 18 octobre 2026 · Mairie · Cœur de Causse
Informations pratiques
Cœur de Causse
Octobre Rose, marche solidaire 2° édition
Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
L'association Gym Active' et Co organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose
L'association Gym Active' et Co organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer.
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Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie associationgymactiveetco@orange.fr
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English :
The Gym Active’ et Co association is organizing a walk %E0 in honor of Pink October
L’événement Octobre Rose, marche solidaire 2° édition Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Labastide-Murat
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