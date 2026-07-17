ODORAMA, l’aventure olfactive, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

ODORAMA, l’aventure olfactive 3 – 31 octobre Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

« ODORAMA : L’AVENTURE OLFACTIVE » en lien avec la Fête de la science et le festival Des Voix et des Langues

Le souffle donne la voix, c’est par lui que nos cordes vocales résonnent et que nos émotions s’expriment. Et c’est aussi le souffle qui nous permet de sentir car c’est par la respiration que nous parviennent les molécules olfactives dispersées dans l’air. Ce dont nous n’avons pas toujours conscience en revanche, c’est qu’il nous permet aussi de goûter et d’apprécier les saveurs du monde. Dans la continuité de la manifestation Des voix et des langues sur le souffle et à l’occasion de La Fête de la science et de sa thématique consacrée aux Saveurs savantes, vous allez pouvoir découvrir comment fonctionne notre odorat intimement lié au goût et ses relations complexes et vitales avec notre cerveau. A travers notre exposition L’aventure olfactive, vous allez pouvoir tester votre odorat ainsi que votre mémoire olfactive grâce à des animations ludiques, profiter des ateliers de sophrologie qui vous apprendront à reprendre le contrôle de votre souffle pour mieux vous apaiser. Une invitation multisensorielle à partager en famille.

Tout public à partir de 9 ans. Entrée libre.

Du samedi 3 au dimanche 31 octobre

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

une exposition pour comprendre le fonctionnement de l’odorat, comprendre le rôle des odeurs, exercer son nez