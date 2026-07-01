ODYSSEE, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

ODYSSEE Samedi 30 janvier 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T21:30:00+01:00

Une immersion live dans l’univers de Bowie, entre légende, énergie et émotions. Une soirée inoubliable vous attend, rythmée par ses plus grands titres !

« Ce n’est pas un concert, ce n’est pas un spectacle. Simplement un voyage… Une ODYSSÉE… Dans sa peau… Là où se croisent les marginaux, les étoiles, les débutants, les vieilles âmes, les danseurs, les peureux… »

Embarquez pour un voyage musical ! À travers 17 tubes incontournables, l’appel du vide va vous donner le vertige : un plongeon spirituel, une cascade d’émotions, une exploration dans la tête d’un génie aux yeux dépareillés. On a tous un Bowie en nous !

Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux, ce concert est une occasion unique de (re)découvrir Bowie sur scène, dans une ambiance festive et accessible à tous.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4054 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

DAVID BOWIE TRIBUTE pop-rock

©Jules Cachin & Evi Tir