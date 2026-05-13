Odyssée, la conférence musicale Le Lucernaire Paris
Odyssée, la conférence musicale Le Lucernaire Paris mercredi 13 mai 2026.
La fameuse histoire de l’Odyssée racontée, chantée et dansée par 2 interprètes qui jouent 15 personnages. Une version inédite, concentrée et explosive !
Trophée de la comédie musicale jeune public 2022.
Nommé dans la catégorie Molière du Jeune public 2023.
Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope 10 ans plus tard…
Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :
payant
15 euros
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris
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