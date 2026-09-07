Oeuvre collective « Florilège fleuri » – Sessions couture, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Oeuvre collective « Florilège fleuri » – Sessions couture 15 décembre 2026 et 12 janvier 2027 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Pour adulte – Inscription aux 2 séances (mardi 15 déc + mardi 12 janv)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T19:00:00+01:00 – 2026-12-15T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-12T19:00:00+01:00 – 2027-01-12T21:00:00+01:00

Découverte de la sérigraphie à travers la création d’une œuvre textile participative avec l’artiste Anne Perrien, designer textile et créatrice de Happé, mêlant extraits littéraires, motifs floraux et imaginaires partagés.

Après l’impression, ces deux dernières sessions seront consacrées à l’assemblage et à la finalisation de l’œuvre collective, exposée dans le couloir menant à la médiathèque.

Attention, ce cycle de couture se déroule sur deux dates indissociables : la réservation valide votre inscription pour le mardi 15 décembre ET le mardi 12 janvier, de 19h à 21h.

Profil des participants :

Pour ces 2 dernières sessions, nous recherchons des personnes ayant envie de participer à une création artisanale, avec une préférence pour des personnes sachant coudre un minimum ou sachant se servir d’une machine à coudre.

Appel à la matière : Don de tissu

Vous avez chez vous des draps ou du linge de maison en coton écru dont vous ne vous servez plus ? N’hésitez pas à nous les apporter pour leur offrir une seconde vie artistique.

Dépôt des dons : à déposer avant le 15 septembre.

Pour adulte – Inscription aux 2 séances (mardi 15 déc + mardi 12 janv)

Réservation surwww.ploeren.bzh

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/oeuvre-collective-florilege-fleuri-sessions-couture/ »}] [{« link »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/oeuvre-collective-florilege-fleuri-sessions-couture/ »}]

Participez à une création textile collective avec l’artiste Anne Perrien. Après la sérigraphie, place à l’assemblage et aux finitions. Les 15 déc. et 12 janv., de 19h à 21h. anne perrien le triskell