Oeuvre collective « Florilège fleuri » – Sessions sérigraphie, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Oeuvre collective « Florilège fleuri » – Sessions sérigraphie 29 septembre et 3 novembre Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Pour adulte – Inscription aux 2 séances (mardi 29 sept + mardi 3 nov)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-03T19:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:00:00+01:00

Découverte de la sérigraphie (technique d’impression artisanale) à travers la création d’une œuvre textile participative, en collaboration avec l’artiste Anne Perrien, designer textile et créatrice de la marque Happé, mêlant extraits littéraires, motifs floraux et imaginaires partagés.

L’œuvre finale sera exposée dans le couloir menant à la médiathèque. Ce projet collectif invite chacun à une démarche de création collaborative.

Attention, ce cycle de sérigraphie se déroule sur deux dates indissociables : la réservation valide votre inscription pour le mardi 29 septembre ET le mardi 3 novembre, de 19h à 21h.

Profil des participants :

Pour ces deux premières sessions, nous recherchons des personnes curieuses de découvrir une technique artisanale, sensibles au textile et aimant pratiquer des activités manuelles.

Appel à la matière : Don de tissu

Pour donner vie à cette œuvre collective, nous faisons appel à votre générosité ! Vous avez chez vous des draps ou du linge de maison en coton écru dont vous ne vous servez plus ? N’hésitez pas à nous les apporter pour leur offrir une seconde vie artistique.

Dépôt des dons : à déposer avant le 15 septembre.

Pour adulte – Inscription aux 2 séances (mardi 29 sept + mardi 3 nov)

Réservation surwww.ploeren.bzh

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/oeuvre-collective-florilege-fleuri-sessions-serigraphie/ »}] [{« link »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/oeuvre-collective-florilege-fleuri-sessions-serigraphie/ »}]

Découvrez la sérigraphie avec l’artiste Anne Perrien à travers une création textile collective mêlant littérature, motifs floraux et imaginaires partagés. Les 29 sept. et 3 nov. anne perrien le triskell

Sous un autre angle