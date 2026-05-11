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Oeuvres chorales du XXème siècle CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Oeuvres chorales du XXème siècle CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Oeuvres chorales du XXème siècle CRR de Limoges (auditorium) Limoges jeudi 25 juin 2026.

Lieu : CRR de Limoges (auditorium)

Adresse : 9 Rue Fitz James

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Limoges

Oeuvres chorales du XXème siècle

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Le Grand Chœur et le Chœur d’initiation proposent un spectacle musical où vous pourrez apprécier des œuvres chorales du XXème siècle.

Informations complémentaires auprès du Conservatoire.   .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50 

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English : Oeuvres chorales du XXème siècle

L’événement Oeuvres chorales du XXème siècle Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

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