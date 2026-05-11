Oeuvres chorales du XXème siècle CRR de Limoges (auditorium) Limoges
Oeuvres chorales du XXème siècle CRR de Limoges (auditorium) Limoges jeudi 25 juin 2026.
Limoges
Oeuvres chorales du XXème siècle
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Le Grand Chœur et le Chœur d’initiation proposent un spectacle musical où vous pourrez apprécier des œuvres chorales du XXème siècle.
Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Oeuvres chorales du XXème siècle
L’événement Oeuvres chorales du XXème siècle Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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