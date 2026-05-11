Oeuvres chorales du XXème siècle CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Limoges

Oeuvres chorales du XXème siècle

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le Grand Chœur et le Chœur d’initiation proposent un spectacle musical où vous pourrez apprécier des œuvres chorales du XXème siècle.

Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

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English : Oeuvres chorales du XXème siècle

L’événement Oeuvres chorales du XXème siècle Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole